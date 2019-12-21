Восстановлена хронология атаки жителя Подмосковья Евгения Манюрова на сотрудников ФСБ на Лубянке в Москве. Подробности случившегося приводит «Коммерсантъ».
По данным газеты, сначала Манюров безуспешно пытался проникнуть в приемную ФСБ на Кузнецком мосту. После этого он направился в сторону Лубянки, 2, где находится штаб-квартира чекистов. В это время возле здания дежурили двое сотрудников ДПС. Одного из них, не успевшего понять, что происходит, стрелок убил сразу. Находившийся на противоположной стороне улицы силовик был тяжело ранен.
Далее Манюров укрылся за колоннами напротив здания ФСБ и оттуда открыл прицельный огонь по прятавшимся за машинами чекистам. Ранение получил один из них, позже он скончался. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения и сейчас находятся в больницах.
Спустя примерно полчаса преступника застрелил снайпер. При себе у Манюрова оказались карабин «Сайга-9» (пистолетный калибр) с полным магазином, травматический пистолет «Оса» и нож.
«Коммерсантъ» также пишет, что Манюров не был высокопрофессиональным стрелком. В противном случае жертв на Лубянке могло быть намного больше. Так, в соревнованиях по практической стрельбе в конце ноября он стал третьим среди троих участников. В общем зачете во всех категориях он также показал худший результат.
В 2014 году Манюров пытался открыть свой бизнес: зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Подольске и хотел предоставлять услуги в области права. Спустя полгода ИП он ликвидировал.
Руководитель отдела Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, изучив характеристику стрелка, заявила, что «основания подозревать наличие расстройств, конечно, есть». Мужчина воспитывался без отца, в свои 38 лет жил с матерью, не был женат и не имел постоянной работы.
penzainform.ru писал(a):Статья на Дзене:
В ФСБ работают профи! У нас тут точно не держат калек! Но целый час по Лубянке гонял, их всех, один человек.
Псих-одиночка (по официальной версии оказавшийся 39-летним охранником из Подольска) проявил себя весьма решительным и умным противником. Мужчина всерьёз занимался практической стрельбой (говорят даже занимал призовые места на соответствующих соревнованиях), мечтал стать мастером спорта по стрельбе (буквально жил в тире) и имел на вооружении целых семь, совершенно легальных (и надлежащим образом оформленных), игрушек. Начиная от травматического пистолета заканчивая нарезной винтовкой. Идя в свой последний путь (планировать остаться в живых после подобного фортеля мог только конченый... оптимист) он использовал немного доработанный карабин "Сайга", боепитание которого осуществлялось из увеличенного, до 40 патронов, магазина.
Подготовлен к ведению боевых действий (по другому это не назовёшь) он оказался не только в плане огневой подготовки, но и тактической. Его перемещения были быстры, он знал зачем и как нужно менять позицию и создал, используя лишь карабин (без режима автоматического огня), такую плотность огня и делал это настолько качественно, что первоначально, обстреливаемые сотрудники, сообщали о целых трёх стрелках.