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В стране и мире | Медведев оказался против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

21.12.2019|09:59
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев не поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Медведева Олега Осипова.

По словам Осипова, Медведев «сомневается в целесообразности» таких мер. Он добавил, что вряд ли такое решение будет принято «в ближайшей перспективе».

Ранее вице-премьер правительства Максим Акимов сообщил, что в России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Это будет происходить постепенно в режиме пилотных зон. По его словам, все необходимые поправки будут приняты в течение 2020 года, а примерными сроками начала действия ограничений он назвал 2022-2023 годы.

3 декабря глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что решение по поводу снижения порога нештрафуемого превышения скорости с 20 до 10 километров в час еще не принято, и пообещал, что кабинет министров еще раз изучит этот вопрос. 5 декабря глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что ведомство не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.12.2019 10:22|

Хоть здесь не в лужу!

Гость|21.12.2019 10:43|

нулевые промилле и часовые пояса научили...

Гость|21.12.2019 11:20|

Димон !!! Мы с тобой!!!

Гость|21.12.2019 11:23|

Димон гоньчег!))

Имя: Гость
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