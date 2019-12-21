21.12.2019 | 09:59

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Медведева Олега Осипова.

По словам Осипова, Медведев «сомневается в целесообразности» таких мер. Он добавил, что вряд ли такое решение будет принято «в ближайшей перспективе».

Ранее вице-премьер правительства Максим Акимов сообщил, что в России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Это будет происходить постепенно в режиме пилотных зон. По его словам, все необходимые поправки будут приняты в течение 2020 года, а примерными сроками начала действия ограничений он назвал 2022-2023 годы.

3 декабря глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что решение по поводу снижения порога нештрафуемого превышения скорости с 20 до 10 километров в час еще не принято, и пообещал, что кабинет министров еще раз изучит этот вопрос. 5 декабря глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что ведомство не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога.