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В стране и мире | Коллектор назвал способы избежать долгов после Нового года

21.12.2019|10:55
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Член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Илья Чиркин назвал способы избежать долгов после Нового года. Его слова приводит РИА Новости.

Чиркин посоветовал не совершать необдуманных покупок в декабре. «Как показывает практика, больше половины купленного в период подготовки к празднику потом лежит на полке. Однако именно из таких мелочей и состоит целостность бюджета», — объяснил он.

Кроме того, специалист советует не брать в конце года новые кредиты, дождавшись более «спокойного» месяца, например февраля. Он уточнил, что в таком случае первая выплата наступит уже в январе, когда из-за новогодних трат свободных средств остается немного. «Если же кредит все же был оформлен, то желательно сразу отложить сумму, равную первому ежемесячному платежу в январе, чтобы избежать выхода на просрочку», — отметил Чиркин.

Ранее в декабре сообщалось, что россияне стали чаще жаловаться на коллекторов. Больше всего людям не нравится, что коллекторы навязчиво звонят и отправляют сообщения. Граждане также жалуются на раскрытие личных данных и психологическое давление.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.12.2019 11:09|

Массово не возвращайте долги и все спишется. Колекторов и приставов не так уж и много , а нас миллионы и миллиарды, тем более что в думе рассматривают и скоро утвердят закон о невозможности взыскивать долги с людей. Будет так: Есть у Вас совесть, стыдно Вам , то отдайте долг, нет возможности погасить платежи не отдавайте, это ваша воля!

Имя: Гость
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