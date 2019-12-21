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В стране и мире | Две несовершеннолетние россиянки признались в жестоком убийстве сверстницы

21.12.2019|11:54
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Две несовершеннолетние жительницы Архангельска подозреваются в жестоком убийстве сверстницы. Об этом в пятницу, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным СКР, в июне 17-летние россиянки договорились убить человека и начали подбирать жертву, обсуждая место, способ убийства и сокрытия следов преступления. Позже их выбор пал на знакомую 17-летнюю девушку. Одна из убийц предложила жертве встретиться. При встрече 29 июня девушку ударили по голове стеклянной бутылкой, а после того, как та упала на землю, ее начали душить ремнем, надевать на голову пакет и перекрывать доступ воздуха, бить бутылками и резать стеклом. После убийства они скрылись с места преступления.

Тело погибшей было найдено 30-го июня. После того, как следователи установили подозреваемых, девушки были задержаны. На допросе они признались в убийстве, детально рассказав о том, как совершали его. Мотивом они назвали неприязнь к жертве из-за того, что та, по их мнению, вела себя заносчиво. Во время убийства у них также были с собой перчатки и чистящее средство. Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, совершенном группой лиц.

Следствием собраны достаточные доказательства, после ознакомления стороны защиты с материалами их направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

15 ноября сообщалось, что подросток из Чердыни (Пермский край) написал в тетради план будущего преступления. В частности, он рассчитывал «достать деньги, достать оружие, сделать СВУ (самодельное взрывное устройство), выждать момент, убить минимум 50 человек». Сейчас с подростком работают специалисты.

Источник — lenta.ru
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