20.12.2019 | 14:29

В России следует провести перепись абонентов сотовой связи и запустить федеральную платформу-агрегатор для фиксации количества сим-карт у отдельного гражданина или компании. Такую инициативу главе Роскомнадзора Александру Жарову предложил депутат Государственной Думы Борис Чернышов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Необходимость переписи и разработки агрегатора объясняется тем, что в России продолжает развиваться рынок серых сим-карт, несмотря на принятые меры по борьбе с ними. Часто злоумышленники оформляют карты на добросовестных абонентов, о чем они сами не знают. «Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», — считает депутат.

Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминальному обороту серых сим-карт.

Однако в письме не сказано, как именно будет проводиться инвентаризация и как можно усилить борьбу с серым рынком. Как пояснил РБК Чернышов, инициативу необходимо проводить совместно с операторами сотовой связи и органами исполнительной власти.

Согласно данным Роскомнадзора, за 11 месяцев текущего года в стране было изъято свыше 54 тысяч сим-карт. В прошлом году этот показатель за аналогичный период составлял более 77 тысяч. В основном нарушения были связаны с продажей сим-карт без заключения договора и предъявления покупателем удостоверения личности.

Ранее сообщалось об одном из самых популярных способов обмана россиян. Мошенники звонят абонентам с «левых» сим-карт, чего люди часто не замечают. Таким образом злоумышленники похитили около двух миллиардов рублей за 2018 год.