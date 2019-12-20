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В стране и мире | В России предложили провести перепись сим-карт

20.12.2019|14:29
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В России следует провести перепись абонентов сотовой связи и запустить федеральную платформу-агрегатор для фиксации количества сим-карт у отдельного гражданина или компании. Такую инициативу главе Роскомнадзора Александру Жарову предложил депутат Государственной Думы Борис Чернышов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Необходимость переписи и разработки агрегатора объясняется тем, что в России продолжает развиваться рынок серых сим-карт, несмотря на принятые меры по борьбе с ними. Часто злоумышленники оформляют карты на добросовестных абонентов, о чем они сами не знают. «Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», — считает депутат.

Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминальному обороту серых сим-карт.

Однако в письме не сказано, как именно будет проводиться инвентаризация и как можно усилить борьбу с серым рынком. Как пояснил РБК Чернышов, инициативу необходимо проводить совместно с операторами сотовой связи и органами исполнительной власти.

Согласно данным Роскомнадзора, за 11 месяцев текущего года в стране было изъято свыше 54 тысяч сим-карт. В прошлом году этот показатель за аналогичный период составлял более 77 тысяч. В основном нарушения были связаны с продажей сим-карт без заключения договора и предъявления покупателем удостоверения личности.

Ранее сообщалось об одном из самых популярных способов обмана россиян. Мошенники звонят абонентам с «левых» сим-карт, чего люди часто не замечают. Таким образом злоумышленники похитили около двух миллиардов рублей за 2018 год.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.12.2019 15:13|

Дураки.

Гость|20.12.2019 15:18|

За чей счёт будет проведено сие мероприятие?

Гость|20.12.2019 15:19|

Потом прочипуют всех человеков с функцией DELETE

Гость|20.12.2019 15:20|

Гость писал(a):

За чей счёт будет проведено сие мероприятие?
Угадай с одного раза))

Гость|20.12.2019 15:29|

Они "планируют",а я уже в прошлом году подтверждал своё владение сим-картой с паспортом,хотя она у меня уже лет 10-ть и я ей постоянно пользуюсь!

Гость|20.12.2019 15:44|

penzainform.ru писал(a):

для фиксации количества сим-карт у отдельного гражданина
Сим-карты оформлены на нас с братом, а пользуются ими пожилые родители. Потому как проблемы с операторами связи решать нам проще, чем им. Глупее идеи о переписи не придумали?

Дмитрий Н. Мотовилов|20.12.2019 15:49|

Сначала нужна карточная амнистия, потому что карты ещё и наследовались и дарились.

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