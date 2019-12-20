Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|20 дек 2019|18:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.28  |  $  62.52

В стране и мире | В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

20.12.2019|17:30
Печать

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Это будет происходить постепенно в режиме пилотных зон. Об этом заявил вице-премьер правительства России Максим Акимов, передает РИА Новости.

Акимов добавил, что все необходимые поправки будут приняты в течение 2020 года, а примерными сроками начала действия ограничений он назвал 2022-2023 годы.

Как заявил Акимов, ни в одной стране мира, которая «относит себя к цивилизованным», нет такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости. Он добавил, что у правительства нет сомнений, что «и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер» позволяют штрафовать нарушителей безошибочно или с «небольшой погрешностью».

3 декабря глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что решение по поводу снижения порога нештрафуемого превышения скорости с 20 до 10 километров в час еще не принято, и пообещал, что кабинет министров еще раз изучит этот вопрос. 5 декабря глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что ведомство не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|20.12.2019 18:09|

Да ни хрена не по низят перед выборами специально воду Мутят, в очередной раз Медведев выступит с не согласием о снижении порога. Трёп предвыборный!

Гость|20.12.2019 18:28|

Всё никак не нажрутся твари. Но вы сами виноваты, ибо вы за это проголосовали.

Гость|20.12.2019 18:28|

Гость писал(a):

Да ни хрена не по низя
Госспади, а ты-то чего всполохнулся, мой сладкий?

Гость|20.12.2019 18:49|

Снижать надо!

Гость|20.12.2019 18:50|

Ну да ,пряников нет, но есть новая тактика.Покажут палку, а потом скажут, что бить не будут. И всем становится легче.

Гость|20.12.2019 18:52|

Такая многоходовочка.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте