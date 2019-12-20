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В стране и мире | Суд вынес приговор пытавшемуся взорвать поезд «Сапсан» боевику

20.12.2019|15:52
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Второй западный окружной военный суд вынес приговор Эмому Бурхонову, пытавшемуся взорвать поезд «Сапсан» в 2017 году. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Бурхонов был признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, а также организации и подготовке теракта. Его приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Бурхонов признал свою вину.

В июне Московский окружной военный суд приговорил к срокам от 15 лет до 21 года колонии строгого режима семерых фигурантов этого дела, являвшихся уроженцами Таджикистана. Отмечалось, что все они были сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

Следовавший маршрутом Москва — Санкт-Петербург поезд «Сапсан» наехал на установленную на рельсах по пути его следования металлическую конструкцию 13 июня 2017 года. В результате пять вагонов поезда были повреждены.

11 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Мурманске гражданина России, являющегося сторонником запрещенной в стране экстремистской организации «Правый сектор».

Источник — lenta.ru
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