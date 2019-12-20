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В стране и мире | Стало известно о состоянии выживших при стрельбе на Лубянке

20.12.2019|14:26
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Состояние двоих выживших при стрельбе на Лубянке оценивается как тяжелое, они находятся в НИИ имени Склифософского. Об этом «Комсомольской правде» сообщил сотрудник учреждения.

По данным издания, оба пострадавших получили огнестрельные ранения в область груди, однако прогнозы у врачей положительные. В приемной отделения дежурят полицейские. К пострадавшим не пускают никого, в том числе и родственников.

Еще один пострадавший, Павел Анисимов, находится в больнице имени Боткина. Как стало известно «Комсомольской правде», у него огнестрельное ранение в ногу. Пуля прошла по касательной, жизни раненого ничего не угрожает. Его состояние стабильное, родственникам разрешили посещения. Издание пишет, что вечером 19 декабря Анисимов шел на работу мимо здания ФСБ, в этот момент началась перестрелка. Нападавший отстреливался от спецслужб и задел его.

Ранее мать предполагаемого стрелка Евгения Манюрова рассказала, что ее сын «ненавидел КГБшников», но не объяснил, с чем это связано. Манюров не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях. В разное время он увлекался боксом и рукопашным боем, а в последние несколько лет — стрельбой.

О стрельбе в приемной ФСБ на Кузнецком мосту в центре Москвы стало известно около 18:10 19 декабря. Погиб сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Мотивы стрельбы неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.12.2019 15:07|

У каждого есть выбор, здохнуть или умереть.

Гость|20.12.2019 15:09|

penzainform.ru писал(a):

е мать предполагаемого стрелка Евгения Манюрова рассказала, что е
Кто такой этот Манюров? что за личность? Сам то он погиб или остался жить?

Гость|20.12.2019 15:14|

Куда не придешь, сидит рожа нквдэшная или ее родственник или любимая подруга. И шиш им что докажешь, закона для них не существует. Важно, чтобы началльник был доволен, такой же полоумный начальник как и он сам.

Гость|20.12.2019 15:21|

Гость писал(a):

Куда не придешь, сидит рожа нквдэшная или ее родственник или любимая подруга
Все значимые посты в государстве занимают отставные гебешники, а ни порядка, ни законности, ни безопасности как не было, так и нет.

Гость|20.12.2019 15:24|

penzainform.ru писал(a):

Ранее мать предполагаемого стрелка Евгения Манюрова рассказала, что ее сын «ненавидел КГБшников»
А кто их любит?

Гость|20.12.2019 15:26|

особенно сегодня...

Гость|20.12.2019 15:30|

penzainform.ru писал(a):

Нападавший отстреливался от спецслужб и задел его.
А точно нападавший? Холодноголовые все безгрешны?

Гость|20.12.2019 15:45|

Это полная непрофессиональность работников спецслужб. Евгения не льзя было убивать, его нужно было брать живым, чтобы выпытать у него сообщников и мотивы такого поступка. А то что у него умерла бабушка в 85 лет , которую он очень любил, это не причина чтобы убивать работников ФСБ.

Дмитрий Н. Мотовилов|20.12.2019 15:46|

Убили двух присоединившихся безоружных, которые помогали забаррикадироваться.

Гость|20.12.2019 15:48|

Законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма» будет рассмотрен Сенатом США

не страна а одна сплошная террористическая территория -на каждом шагу или экстремисты или террористы

Гость|20.12.2019 15:51|

Гость писал(a):

Законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма» будет рассмотрен Сенатом США

не страна а одна сплошная террористическая территория -на каждом шагу или экстремисты или террористы

а началось все с пришестия во власть двадцать лет назад сами знаете кого...

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