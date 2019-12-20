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В стране и мире | Создатели «Ходячих мертвецов» заплатят 8,6 миллиона долларов за смерть каскадера

20.12.2019|17:41
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Суд в штате Джорджия постановил заплатить 8,6 миллиона долларов семье каскадера Джона Бернекера, погибшего после падения на съемочной площадке сериала «Ходячие мертвецы». Об этом сообщает BBC News в пятницу, 20 декабря.

Родственники Бернекера подали в суд на AMC Networks, выпускающую телешоу. Компанию обвинили в игнорировании техники безопасности. Жюри присяжных признало AMC Networks невиновной, однако потребовало, чтобы компания выплатила семье деньги за смерть сотрудника.

Инцидент произошел в июле 2017 года. 33-летний Бернекер упал с высоты шести метров на бетонный пол во время репетиции, выполняя один из трюков. Его доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения, однако вскоре он скончался. Каскадер также принимал участие в съемках фильмов «Форсаж» и «Крепись!».

Источник — lenta.ru
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