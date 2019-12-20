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В стране и мире | Федор Конюхов собрался в одиночку пересечь два океана

20.12.2019|16:05
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Российский путешественник Федор Конюхов собрался впервые в истории совершить одиночные переходы через Атлантический и Тихий океаны на катамаране на солнечной энергии. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Предполагается, что путешествие будет состоять из двух этапов. Так, в феврале-марте 2021 года Конюхов пересечет океан по маршруту Канарские острова — остров Антигуа, а в декабре 2020-го преодолеет расстояние от Чили до Австралии.

«Снова это будет не просто путешествие на пределе человеческих возможностей, но и целое исследование — на этот раз экологическое», — разъяснил председатель совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов, выразив надежду, что «энергия солнца» и самого Конюхова помогут ему воплотить замысел в жизнь.

Известно, что переходы состоятся на катамаране NOVA с солнечными модулями, его проектированием занимается британский дизайнер Фил Моррисон. Среди целей проекта — отработать технологии беспилотных морских судов на электрической тяге, провести экологический мониторинг загрязнения океана микропластиком, а также испытать фотоэлектрический преобразователь и аккумуляторную батарею.

11 ноября сообщалось, что Конюхов планирует побить рекорд по дальности перелета на воздушном шаре с объемом 10 тысяч кубометров. По его словам, в настоящий момент максимальные показатели в данном направлении принадлежат японцу, преодолевшему 3,5 тысячи километров.

67-летний Федор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, в том числе на весельной лодке, а также стал первым россиянином, который побывал на семи высочайших вершинах шести частей света и на Южном и Северном полюсах.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.12.2019 16:39|

Некоторые воскресли, но этого ни кто не видел. Китайцы на Луне высадили рис)))

Гость|20.12.2019 17:13|

На днях на Донбассе погиб военнослужащий Василий Лисицин и во время его убийства вражеский снайпер прикрывался ребенком, чтобы не получить "ответку". Об этом сообщили в 28-й бригаде ВСУ имени рыцарей зимнего похода.

"На первом фото – бронежилет погибшего парня. На втором – зафиксирован нашей разведкой кадр с позиций противника, сделанный незадолго до рокового выстрела. Да, вам не показалось – на фото ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает", – говорится в сообщении.

Имя: Гость
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