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В стране и мире | Чеченские пожарные спасли десятки кошек и собак из горящего приюта

20.12.2019|14:31
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Пожарные спасли более 170 кошек и собак из горящего приюта для животных в Чечне. Об этом сообщается на сайте МЧС России по Чеченской Республике.

Пожар в приюте произошел утром, 20 декабря. По информации ведомства, в течении получаса он был ликвидирован. В МЧС добавили, что в помещении загорелась кровля основного корпуса здания на площади 70 квадратных метров.

«Оперативно принятые меры позволили спасти жизни животных», — сказал начальник спецчасти №23 Муса Хукиев.

Причины пожара устанавливаются.

В сентябре сообщалось, что из контактного зоопарка в загоревшемся торговом центре «Гранд Парк» в Грозном пожарные вынесли всех животных. Возгорание в ТЦ произошло вечером 19 сентября. Огонь охватил три этажа здания, раскинувшись на площади в 700 квадратных метров. С огнем боролись 50 пожарных и 12 единиц техники. Благодаря своевременной эвакуации обошлось без жертв и пострадавших.

Источник — lenta.ru
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