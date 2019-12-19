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В стране и мире | В российской больнице закончилось питание для людей в реанимации

19.12.2019|12:29
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Врачи Магаданской областной больницы пожаловались на нехватку искусственного питания для пациентов реанимационного отделения, некоторых форм инсулина и постельного белья. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского медучреждения.

По словам собеседника агентства, все это приходится приобретать родственникам пациентов. «Говорят, что необходимые препараты закуплены и находятся в пути. Ситуация критическая», — добавил он.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил чиновникам провести немедленную инвентаризацию в медучреждении. Также он сообщил агентству, что младший медперсонал жалуется на условия труда, в частности, руководство якобы не доплачивает зарплату.

Кроме того, по словам Носова, людям приходится выполнять работу за двоих, так как в штате есть «мертвые души». «Руководители устраивают своих родственников и друзей, которые по факту не работают», — возмутился он.

Глава региона потребовал от чиновников немедленно вмешаться в ситуацию, после чего предоставить отчет о принятых мерах.

11 ноября стало известно, что с дополнительными расходами на лечение в больнице столкнулись 30,1 процента граждан.

Источник — lenta.ru
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