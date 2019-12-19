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В стране и мире | В России установили новый порядок замены испорченных автомобильных номеров

19.12.2019|12:26
Печать

Владельцы машин со сгнившими или проржавевшими номерами с 1 января за свой счет должны наносить на кузов или раму автомобиля специальную полицейскую маркировку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление российского правительства.

В документе описана процедура решения проблемы. Так, после ее выявления сотрудниками ГИБДД на несъемные части машины устанавливаются пломбы, бирки или печати во избежание случаев мошенничества. Потом документы на машину отправляют в ОВД, а саму ее — в экспертно-криминалистический центр.

После проверки принимается решение о нанесении маркировки, которая делается на автомобильных заводах, в органах по сертификации и аккредитованных испытательных лабораториях. Там с помощью автоматического маркиратора на раму или часть кузова наносится номер. Затем в паспорт транспортного средства вносятся соответствующие изменения, и ГИБДД выдает новое свидетельство о регистрации.

Стоимость услуги пока не определена. Опрошенные изданием эксперты предположили, что маркировка обойдется автолюбителю в 5-20 тысяч рублей.

Ранее МВД и Минэкономики согласовали порядок выдачи «красивых» номеров. Заказать их можно будет на портале госуслуг, заплатив повышенную пошлину.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.12.2019 13:11|

когда-то я менял за 100руб.

Гость|19.12.2019 13:50|

Гость писал(a):

когда-то я менял за 100руб.
дети подросли, внуки появились...Кушать хотят.

Гость|19.12.2019 13:54|

Гость писал(a):

когда-то я менял за 100руб.
Помню, зарплата у меня была 500 р.

Гость|19.12.2019 13:55|

Гость писал(a):

когда-то я менял за 100руб.
речь не о номерной табличке, а о номерах рамы или кузова

Имя: Гость
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