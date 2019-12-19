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В стране и мире | В искусственных елках в России нашли канцероген

19.12.2019|12:25
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Продаваемые в России искусственные елки могут содержать опасный для здоровья человека формальдегид. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, которые проверили семь товаров разных марок и в четырех из них нашли канцероген. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

На проверку были взяты елки «Сказка с инеем», «Адель», «Валерио», «Тоскана» (все — Россия), «Триумф» (Таиланд), Tiara (Китай), «Красивая» (Вьетнам) стоимостью 3,1-10,9 тысячи рублей. Исследование проводилось по 34 показателям.

Формальдегид обнаружен в марках «Сказка с инеем», Tiara, «Тоскана», «Триумф», больше всего у двух последних. Также у «Тосканы» найдены слипшиеся иглы на одной из ветвей, а у Tiara — недокомплект. Интенсивность запаха каждой елки оценен на 4-5 баллов по пятибалльной шкале, где пять баллов — самый сильный запах. Еще у пяти изделий замечен токсичный ацетальдегид, но его концентрация не превышала максимально допустимого уровня.

Меньше всего иголок (менее 50) выпало у марок «Адель» и «Сказка с инеем», больше всего — у «Красивой» и «Валерио» (менее 200). Наиболее защищенной от возгорания названа ель «Сказка с инеем» (температура самовоспламенения — 585 градусов Цельсия), в составе которой нет поливинилхлорида, а наименее — «Адель», «Валерио», Tiara и «Красивая» (417-427 градусов).

Ранее Роскачество обнаружило яды в продаваемом в России чае. В частности, пестициды содержатся в российском чае «Мацеста» и Richman из Шри-Ланки.

Источник — lenta.ru
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