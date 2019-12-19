19.12.2019 | 19:14

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в центре Москвы, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", — сообщил собеседник редакции. — К месту происшествия выдвинулись следователи и криминалисты. Пока мы не располагаем информацией о погибших — известно только об одном раненом».

Как рассказал другой источник в правоохранительных органах, по отрывочным словам свидетелей складывается следующая картина: неизвестный вошел в двери приемной ФСБ на Кузнецком Мосту, оттуда раздались выстрелы. Затем неизвестный выскочил на улицу, к нему присоединились еще два человека — и они забаррикадировались в одном из офисов в здании напротив, где и были блокированы.