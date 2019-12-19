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В стране и мире | СКР возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в центре Москвы

19.12.2019|19:14
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в центре Москвы, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", — сообщил собеседник редакции. — К месту происшествия выдвинулись следователи и криминалисты. Пока мы не располагаем информацией о погибших — известно только об одном раненом».

Как рассказал другой источник в правоохранительных органах, по отрывочным словам свидетелей складывается следующая картина: неизвестный вошел в двери приемной ФСБ на Кузнецком Мосту, оттуда раздались выстрелы. Затем неизвестный выскочил на улицу, к нему присоединились еще два человека — и они забаррикадировались в одном из офисов в здании напротив, где и были блокированы.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.12.2019 19:46|

не страна а одна сплошная террористическая территория -на каждом шагу или экстремисты или террористы

начиная с кремля и лубянки...

Гость|19.12.2019 19:50|

Достала уже всю ваша мерзость нквдэшная. Народ на войну, они лагеря охранять, Народ страну восстанавливать, они в армию, замполитами, Народ пашет от зарплаты до зарплаты до 65 лет, они в 45 на пенсию и в газпром и пензэнерно на зарплаты в 100 000 руб.

Гость|19.12.2019 20:02|

Гость писал(a):

Достала уже всю ваша мерзость нквдэшная. Народ на войну, они лагеря охранять,
вот не надо обобщать! северный полюс хоть и близнец южного - но не одно и то же. при ГЕНИИ СТАЛИНА хорошо работала народная БАНЯ - от всей мелких и крупных паразитов избавлялись. то, что они стали оборотными в погонах = спасибо троцкисту кукурузнику, который из моськи захотел стать слоном. ввёл в доблесть и достоинство предательство и клевету, проституцию и лицемерие... а дальше пошло-поехало: вся холуйская рать, все лакеи превратились в столпов общества. потому сейчас и фашизм отмывают всяческими способами

Гость|19.12.2019 20:06|

penzainform.ru писал(a):

«Уголовное дело возбуждено по статье "посяг
а ларчик то, возможно, открывается просто - бизнес-стратегии чьи то не срослись. и крыша обманула, забрав вагон денежных знаков стран нато

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