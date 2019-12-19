Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа. Трансляцию дебатов и голосования вел на YouTube телеканал FOX.
За резолюцию об импичменте проголосовали 230 законодателей, против — 197. К такому решению нижнюю палату американского парламента привело большинство, удерживаемое Демократической партией.
Нижняя палата американского парламента пришла к выводу, что президент виновен в злоупотреблении властью и в «воспрепятствовании Конгрессу».
Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в сенате — верхней палате парламента.
5 декабря глава ведущего дело об импичменте юридического комитета Джеральд Надлер заявил, что для отстранения главы США достаточно оснований. По его словам, Трамп виновен в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.
penzainform.ru писал(a):самое интересное то что трампу оказалась не по зубам украина когда он решил ею воспользоваться в своих личных целях..
хотя сша на следующий год предусмотрели 700 миллионов долларов только на военную помощь.
чудеса и только.
как и то что вторая в мире по количеству вооружений армия не смогла оккупировать даже пару областей на востоке страны, когда в украине отсутствовала армия.