19.12.2019 | 19:16

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа. Трансляцию дебатов и голосования вел на YouTube телеканал FOX.

За резолюцию об импичменте проголосовали 230 законодателей, против — 197. К такому решению нижнюю палату американского парламента привело большинство, удерживаемое Демократической партией.

Нижняя палата американского парламента пришла к выводу, что президент виновен в злоупотреблении властью и в «воспрепятствовании Конгрессу».

Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в сенате — верхней палате парламента.

5 декабря глава ведущего дело об импичменте юридического комитета Джеральд Надлер заявил, что для отстранения главы США достаточно оснований. По его словам, Трамп виновен в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.