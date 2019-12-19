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В стране и мире | Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

19.12.2019|19:16
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Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа. Трансляцию дебатов и голосования вел на YouTube телеканал FOX.

За резолюцию об импичменте проголосовали 230 законодателей, против — 197. К такому решению нижнюю палату американского парламента привело большинство, удерживаемое Демократической партией.

Нижняя палата американского парламента пришла к выводу, что президент виновен в злоупотреблении властью и в «воспрепятствовании Конгрессу».

Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в сенате — верхней палате парламента.

5 декабря глава ведущего дело об импичменте юридического комитета Джеральд Надлер заявил, что для отстранения главы США достаточно оснований. По его словам, Трамп виновен в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.12.2019 19:41|

penzainform.ru писал(a):

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа. Трансляцию дебатов и голосования вел на YouTube телеканал FOX.
самое интересное то что трампу оказалась не по зубам украина когда он решил ею воспользоваться в своих личных целях..

хотя сша на следующий год предусмотрели 700 миллионов долларов только на военную помощь.

чудеса и только.

как и то что вторая в мире по количеству вооружений армия не смогла оккупировать даже пару областей на востоке страны, когда в украине отсутствовала армия.

Гость|19.12.2019 19:43|

Гость писал(a):

самое интересное то что трампу оказалась не по зубам украина когда он решил ею воспользоваться в своих личных целях..

хотя сша на следующий год предусмотрели 700 миллионов долларов только на военную помощь.

чудеса и только.

как и то что вторая в мире по количеству вооружений армия не смогла оккупировать даже пару областей на востоке страны, когда в украине отсутствовала армия.

И если кто-то думал, что раздел Донбасса произошел по языковому, политическому или проукраинско-пророссийскому принципу, ошибается. Люди разделились просто. На Людей и Нелюдей. И всё. Если кто-то думал, что идет война за Донбасс, он ошибался. Идет война даже не за Украину. Идет война за мир. Между прошлым и будущим. Между Людьми и Нелюдями. Это даже не война. Это гибель совковой империи, совкового Содома и Гоморры.

Гость|19.12.2019 19:57|

В России такое даже теоретически представить невозможно!

Имя: Гость
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