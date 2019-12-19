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В стране и мире | Мать умершего после прыжков на кровати мальчика обвинила в его смерти врачей

19.12.2019|12:28
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Мать восьмилетнего мальчика, который умер после прыжков на кровати, обвинила в его смерти врачей — по мнению женщины, они проявили халатность, потому что сочли несерьезной травму, от которой он скончался. Об этом она рассказала «Московскому комсомольцу».

О смерти мальчика стало известно 11 декабря — он подпрыгнул, упал и ударился головой о каркас. По словам женщины, после падения с кровати мальчика сильно тошнило. Врачи заверили ее, что травма несерьезная, так как у ребенка была только небольшая царапина над ухом, однако для подстраховки отвезли его в больницу. Там матери сообщили, что сотрясение мозга и сильные боли у ребенка — нормальная ситуация, а также заверили ее, что оставаться в больнице ночью нет необходимости.

На следующее утро женщина пришла в палату около 7 утра, там было темно и не было врачей. Она увидела, что сын лежит на животе, уткнувшись носом в подушку. Ей не удалось его разбудить, и она поняла, что мальчик мертв. Под носом и на кровати виднелась запекшаяся кровь. Врачи попытались реанимировать ребенка, но им это не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Источник — lenta.ru
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