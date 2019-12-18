18.12.2019 | 16:18

Пользователь Facebook раскрыл план мошенника, пытавшегося выманить у него крупную сумму денег, и затроллил его. Как следует из скриншотов переписки, опубликованной на Imgur, мужчина вывел преступника из себя, отказавшись платить.

По словам скамера, скрывавшегося под псевдонимом Delores Lola Ochoa, у него якобы было 150 тысяч долларов наличными. Он был готов отдать их, если получит 1,5 тысячи долларов за доставку груза. В качестве подтверждения он прислал фото пачек купюр.

Мужчина, ставший потенциальной жертвой, быстро понял, как избежать потерь. «Окей. Присылайте мне 150 тысяч и я пошлю вам 1,5 тысячи», — заявил он. Мошенник несколько раз пытался объяснить, что сначала должен получить залог, но пользователь стоял на своем: «У меня их нет. Присылайте сначала наличными 150 тысяч, и я вам пришлю 1,5 тысячи. Обещаю», — написал он.

«Перестаньте просить деньги. Сколько у вас есть?» — возмутился тот. В ответ он получил заявку на перевод 1,5 тысячи долларов. «ЭЙ ХВАТИТ ЗАПРАШИВАТЬ ДЕНЬГИ», — разъярился скамер. «Жертва» ответила, что у него всего 9,31 доллара на счету.

Он уточнил, не хочет ли собеседник приобрести что-нибудь из его домашней утвари в счет оплаты, выслав ему фото лавовой лампы. Мужчина запросил за нее 25 долларов, а на отказ преступника принялся торговаться. «Ладно, ладно. 19 долларов. Последняя цена», — объявил он и сразу же потребовал эту сумму через мессенджер Facebook. Мошенник счел его сумасшедшим и прекратил беседу.

Комментаторы на платформе восхитились находчивостью автора и заметили, что сами порой подшучивали над преступниками в Сети, пытавшимися лишить их средств.

Ранее стало известно, что поклонник азартных игр выдал себя за девушку в приложении Tinder. Он продавал интимные фото, а позднее шантажировал покупателей.