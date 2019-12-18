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В стране и мире | В балетной школе Венской оперы детям рекомендовали курить ради похудения

18.12.2019|18:07
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Преподаватели в балетной школе Венской государственной оперы поощряли молодых танцоров, решивших курить ради похудения. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на доклад специальной комиссии, которая расследует нарушения в академии.

Стало известно, что детям приходилось справляться с чересчур большими нагрузками и суровыми методами обучения. Глава комиссии Сюзанна Рейндл-Краускопф обвинила директора Венской оперы Доминика Мейера в том, что он плохо справляется со своими обязанностями, а также рассказала, что юных учеников называли не по имени и фамилии, а по имени и размеру одежды. По словам эксперта, юные танцоры «были недостаточно защищены от дискриминации, пренебрежения и негативных последствий для здоровья».

Комиссия была создана после публикации расследования австрийской газеты Falter, в котором говорилось, что учеников школы регулярно унижают, а девочек доводят до пищевых расстройств. Более того, один из подопечных заявлял о том, что его домогался преподаватель.

Венская государственная опера — один из ключевых оперных центров мира. В мае 2019 года ей исполнилось 150 лет.

Источник — lenta.ru
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