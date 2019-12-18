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В стране и мире | Тысячи оголодавших ежат заполонили улицы Великобритании

18.12.2019|16:25
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Изнуренные ежи переполнили «ежиные» больницы в Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

Из-за дождливого лета многие британские ежи дали приплод позже обычного. В результате тысячи ежат, появившихся на свет осенью, не успели отъесться перед зимней спячкой и страдают от голода. Они не могут заснуть и бродят по улицам даже днем, хотя обычно ведут ночной образ жизни.

С сентября в центр спасения животных Шотландского общества защиты животных от жестокого обращения поступило около тысячи ежей. Клиника переполнена, поэтому организация призвала сторонников жертвовать собачьи консервы без рыбы для истощенных зверьков, которые заполонили улицы страны.

В Центре спасения диких животных в Норт-Эршире лечатся более 90 оголодавших ежей. «Некоторые совсем малы и весят меньше 200 граммов», — рассказывает одна из основательниц «ежиной» клиники Гейнор Кристи (Gaynor Christi).

В январе сообщалось, что защитники животных из британского города Мач-Венлок (графство Шропшир) выхаживают молодого ежа по кличке Медведь. Из-за паразитов, холода и несвоевременного пробуждения он разволновался, и у него стали выпадать иголки.

Источник — lenta.ru
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