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В стране и мире | Россиянам разрешили покупать иностранные сильнодействующие лекарства в интернете

18.12.2019|13:48
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Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила поправки в законы об обращении лекарственных средств, разрешив ввоз в Россию незарегистрированных сильнодействующих препаратов при определенных условиях, сообщает «Интерфакс».

Принятый законопроект позволит избежать уголовных дел за покупку в интернете лекарств для тяжелобольных, которых нет на российском рынке. Теперь заказать такие психотропные или наркотические медикаменты станет возможным, если есть соответствующее разрешение врачебной комиссии, — она должна постановить, что прием других препаратов будет для пациента невозможным или неэффективным.

«Перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в целях осуществления их ввоза в соответствии с требованиями настоящей части утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», — цитирует документ «Росбалт».

В тексте также сказано, что правительство наделяется правом устанавливать порядок взаимозаменяемости медикаментов и правил ценообразования.

Ранее в России разразился скандал вокруг препарата от эпилепсии «Фризиум», который не зарегистрирован в стране. Несколько матерей в разное время пытались купить его за границе для своих больных детей. Одну женщину задержали и угрожали уголовным делом о контрабанде психотропных веществ. На вторую завели дело, которое потом прекратили.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.12.2019 13:59|

Мы как то иначе представляли импортозамещение...

Гость|18.12.2019 14:09|

penzainform.ru писал(a):

Несколько матерей в разное время пытались купить его за границе для своих больных детей. Одну женщину задержали и угрожали уголовным делом о контрабанде психотропных веществ. На вторую завели дело, которое потом прекратили.
Очень трудно поддерживать уровень маразма и держимордия на неизменно высоком уровне.

Имя: Гость
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