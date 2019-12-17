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В стране и мире | Заморожены пенсионные накопления россиян

17.12.2019|11:59
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который еще на год — до 2022 года — продлевает заморозку накопительной части пенсии. Документ вступит в силу с 1 января 2020-го, передает РИА Новости.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в начале декабря. Тогда необходимость продления заморозки объяснили особенностями формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда (ПФР). По словам члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольги Павловой, доходы бюджета ПФР увеличатся на 634 миллиарда рублей, за счет которых можно будет направить дополнительные поступления на текущие выплаты страховых пенсий.

Заморозку накопительной части пенсии впервые ввели в 2014 году. Изначально предполагалось, что этот период должен был закончиться в 2020 году. С учетом заморозки страховые отчисления с зарплат россиян в полном объеме направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. До этого граждане могли самостоятельно распоряжаться этими деньгами: направить на формирование собственных накоплений или передать в страховую часть.

Ранее в декабре сообщалось, что в Минфине придумали способ увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана. В частности, предлагается ввести минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Источник — lenta.ru
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Гость|17.12.2019 12:05|

"до 2022 года включительно" как новости составляете, перепечатать не можете правильно.

Гость|17.12.2019 12:40|

Народ молчит, значит жизнью доволен... не то что во франции, пенсионной реформой не довольны... а ведь у них средняя пенсия в 11 раз выше нашей...

Дмитрий Н. Мотовилов|17.12.2019 12:42|

Гость писал(a):

Народ молчит, значит жизнью доволен... не то что во франции, пенсионной реформой не довольны... а ведь у них средняя пенсия в 11 раз выше нашей...
Брехня.

Гость|17.12.2019 12:43|

Лес рубили, а деревья все продолжали голосовать за топор, думая, что он один из них.

Гость|17.12.2019 12:49|

Из-за «заморозки» на период с 2014 года по 2021 год поступления средств, формирование накопительной пенсии россиян, по существу, приостановлено. А именно, работодатели продолжают уплачивать прежний процент взносов в ПФР за своих работников, но у последних при этом накопления не формируются

Эта песня хороша, начинай сначала!

Гость|17.12.2019 12:54|

Новая пенсионная мошенническая схема по изъятию доходов у населения получит название «гарантированный пенсионный план».

Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года. Изначальный проект — система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая предполагала, что россиян «автоматически подпишут»(будут изымать часть зарплаты) на отчисления взносов с зарплат для будущей пенсии, — не был поддержан президентом после возникновения протестных настроений в обществе.

Он был переписан под полностью добровольный порядок участия граждан в системе накоплений. Переработанный проект новой пенсионной модели сменил название на «гарантированный пенсионный продукт».

Но задача в реальности сохранилась - ещё раз обобрать россиян обещав им золотые горы.

Гость|17.12.2019 13:01|

Из года в год целенаправленно сокращается социальное обеспечение граждан РФ. Характерно это выражается в пресловутых изменениях пенсионного законодательства. Напомним: сперва произошла заморозка накопительной части пенсий, когда Правительство украло у людей около ₽3 трлн; после, год назад, был повышен пенсионный возраст, в результате чего каждый россиянин потерял примерно ₽1 млн; затем отменили индексацию пенсий работающих пенсионеров и инвалидов.

Продвигаемый властью ИПК, превратившийся в гарантированный пенсионный продукт, ожидаемо провалился: никто в здравом уме не доверит российской власти свои пенсионные накопления.

Гость|17.12.2019 13:07|

Бессовестное решение. Требуется отмена его.

Имя: Гость
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