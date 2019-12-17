17.12.2019 | 11:59

Президент России Владимир Путин подписал закон, который еще на год — до 2022 года — продлевает заморозку накопительной части пенсии. Документ вступит в силу с 1 января 2020-го, передает РИА Новости.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в начале декабря. Тогда необходимость продления заморозки объяснили особенностями формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда (ПФР). По словам члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольги Павловой, доходы бюджета ПФР увеличатся на 634 миллиарда рублей, за счет которых можно будет направить дополнительные поступления на текущие выплаты страховых пенсий.

Заморозку накопительной части пенсии впервые ввели в 2014 году. Изначально предполагалось, что этот период должен был закончиться в 2020 году. С учетом заморозки страховые отчисления с зарплат россиян в полном объеме направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. До этого граждане могли самостоятельно распоряжаться этими деньгами: направить на формирование собственных накоплений или передать в страховую часть.

Ранее в декабре сообщалось, что в Минфине придумали способ увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана. В частности, предлагается ввести минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).