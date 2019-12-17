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В стране и мире | Схватка грабителя и работницы российской заправки с шваброй попала на видео

17.12.2019|13:12
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Сотрудница заправки в городе Обь Новосибирской области вступила в схватку с грабителем и с помощью швабры прогнала его. Видео с камер наблюдения опубликовали «Вести.Ru» и Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как мужчина заходит в магазин и распыляет баллончик в лицо сидящего у двери охранника. Тот убегает, и грабитель заходит за прилавок к кассе. В этот момент в помещение забегает женщина в спецовке, злоумышленник пытается отогнать ее газом из баллона и телескопической дубинкой и сначала случайно распыляет содержимое баллончика себе в лицо. В итоге он делает слабую попытку оказать сопротивление, но сотрудница уворачивается и хватает швабру. Ей она начинает бить напавшего, и тот убегает с несколькими купюрами в руках.

По информации «Вести.Ru», ограбление произошло рано утром в субботу, 14 декабря. Мужчина украл семь тысяч рублей. Его пока не нашли.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.12.2019 13:53|

местные власти под видом обновления Глобуса на Бекешской хотят убрать с него надпись СССР. Подпишите петицию против!

Гость|17.12.2019 14:01|

Гость писал(a):

Подпишите петицию против!
кому и куда? Это недопустимо что бы воровские руки добрались до этого !

Гость|17.12.2019 14:11|

Насчет Глобуса , в своем репертуаре власть, подленько

Гость|17.12.2019 14:12|

penzainform.ru писал(a):

Схватка грабителя и работницы российской заправки с шваброй
Грабитель и работница воевали против швабры?

Гость|17.12.2019 14:34|

Гость писал(a):

местные власти под видом обновления Глобуса на Бекешской хотят убрать с него надпись СССР. Подпишите петицию против!
Пусть шобол нелегитимный с Дома Правительства снимут, Руки проч от Глобуса.

Имя: Гость
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