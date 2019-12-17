Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 дек 2019|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  70.06  |  $  62.92

В стране и мире | С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

17.12.2019|12:54
Печать

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на постановление следствия.

В частности, речь идет о 276 тоннах взрывчатых отходов, полученных в ходе утилизации снарядов по военному подряду, которые не были сданы министерству обороны. Выяснилось, что хищения совершались на протяжении полутора лет — с ноября 2017 года по март 2019-го.

Уточняется, что пропажу обнаружили в ходе инвентаризации, проведенной в апреле этого года. Ее организовал новый генеральный директор «Авангарда» Юрий Шумский. До него оборонным заводом с 1993 года руководил Азгат Ибрагимов, которого уволили в марте за долги и многолетние убытки предприятия. При проверке обнаружили еще и такие нарушения, как сдача в аренду площадей по заниженным ценам, а также исполнение гражданских заказов в убыток предприятию и с нарушением законодательства.

Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Впрочем, как позднее подчеркнули в Минобороны, завод не входит в структуру ведомства, а подведомствен Министерству промышленности и торговли России. «Проверка на ФКП "Авангард" была инициирована Минобороны России из-за систематического невыполнения гособоронзаказа», — подчеркнули в ведомстве.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте