17.12.2019 | 12:51

В Татарстане арестовали полицейского, который удерживал в рабстве человека и заставлял его работать на ферме своего отца. Об этом сообщает издание Baza.

В начале мая два брата, служащих в полиции, похитили мужчину и отвезли его из Нурлатского в Аксубаевский район Татарстана, где заставили работать на ферме отца. На днях одного из братьев отправили под арест, ему предъявлено обвинение по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

О похищении мужчины стало известно в июле. Как рассказал похищенный, каждый день ему приходилось работать на ферме с четырех утра до полуночи. Его регулярно избивали, а за отказ чистить туалеты поливали руки кипятком. Сбежать от полицейских он не мог, поскольку постоянно находился под присмотром.

Спустя 20 дней заключения его отпустили на несколько дней домой, поскольку его сестра сообщила о пропаже брата. Тогда мужчина обратился в правоохранительные органы и рассказал, что его держат в рабстве.