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В стране и мире | Появились подробности убийства с участием российского депутата

17.12.2019|13:02
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Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения жителю города Переславль-Залесский, задержанному по подозрению в убийстве. Об этом во вторник, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Ярославской области Кристина Гузовская.

Гузовская также раскрыла появившиеся подробности убийства. По ее словам, 53-летний мужчина в ходе ссоры со своим 60-летним знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртного, избил потерпевшего, после чего задушил. 14 декабря погибший был обнаружен на открытом участке местности населенного пункта Троицкая Слобода городского округа Переславль-Залесский.

В совершении преступления подозревается председатель фракции «Единая Россия» в городской думе Владимир Корнилов, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Ранее 17 декабря стало известно о задержании депутата Корнилова по подозрению в убийстве. Сообщалось, что он убил водителя автомобиля, а затем попытался уничтожить труп и поджег машину.

17 декабря состоится внеочередное заседание городской думы, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.12.2019 13:06|

Судить, дать максимум отсидки

Гость|17.12.2019 14:05|

председатель фракции «Единая Россия» в городской думе Владимир Корнилов

Бог есть потихоньку убирает Единоросов.

Гость|17.12.2019 14:09|

Все коростой покроются

Гость|17.12.2019 14:10|

penzainform.ru писал(a):

53-летний мужчина в ходе ссоры со своим 60-летним знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртного, избил потерпевшего, после чего задушил
Ссора возникла по политическим разногласиям или опять бытовуха?

Дмитрий Н. Мотовилов|17.12.2019 14:11|

Привык душить народ в Думе, вот автоматика и сработала...

Гость|17.12.2019 14:36|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Привык душить народ в Думе, вот автоматика и сработала...
Это он не нарочно, а машинально.

Имя: Гость
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