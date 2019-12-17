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В стране и мире | Миллион рублей случайно свалился с крыши машины и попал к российскому пенсионеру

17.12.2019|17:20
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Пенсионер из Оренбургской области нашел на дороге сумку, в которой лежал один миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Как рассказал представитель управления, 72-летний житель Новосергиевского района обнаружил потерянные инкассаторской службой деньги и отнес их в полицию.

Позже сотрудник финансовой организации пришел в отделение, чтобы написать заявление о пропаже сумки. «Оказалось, в одной из организаций инкассатор сложил деньги в специальную сумку, положил ее на крышу служебной машины и, забыв об этом, уехал», - пояснили в полиции.

По словам собеседника издания, пенсионера планируют наградить за честность.

В феврале Жюльену Шаньо из французского города Ван по ошибке прислали посылку, наполненную золотом. В преддверии отпуска мужчина заказал купальник для своей супруги. Однако вес пакета, который доставили французу, показался ему подозрительным. Вскрыв посылку, он обнаружил луидоры, монеты начала XX века, и золотые слитки массой от 20 до 50 граммов.

Источник — lenta.ru
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