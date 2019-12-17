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В стране и мире | Мат на работе назвали причиной успеха

17.12.2019|11:03
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Ненормативная лексика на работе часто считается недопустимой, но в действительности она повышает доверие между людьми и зачастую становится причиной успеха команды, пишет Inc.

По данным исследований, мат позволяет передать такие чувства и смыслы, которые плохо выражаются повседневным языком. Так что коллеги могут лучше узнать и понять друг друга, а это приводит к более прочным связям и повышению доверия.

Также такую лексику в различных сферах жизни назвали свидетельством того, что люди реже лгут, имеют более высокий уровень эмоционального интеллекта и обладают большим словарным запасом.

Например, эксперимент в британском университете Кила доказал, что ругательство может работать как анестезия. Участники исследования смогли держать руку в ледяной воде в полтора раза дольше, если ругались, а не молчали. Матерящиеся люди имеют повышенное кровообращение, общее состояние контроля, спокойствия и благополучия, высокий уровень эндорфинов.

Самые сплоченные и продуктивные команды, как оказалось, общаются друг с другом и шутят с использованием ненормативной лексики. Более того мат помогает эффективности и убедительности аргументов в деловых спорах.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска Евгений Гуляев отсудил денежную компенсацию в 2,2 тысячи рублей за нецензурную лексику, прозвучавшую на концерте группы «Ленинград».

Источник — lenta.ru
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Гость|17.12.2019 11:09|

Я вам это давно говорил!

Гость|17.12.2019 11:24|

Опять вы матершиник к нам пришли на работу устраиваться? Вам же сказали тот раз при увольнении, надо мягше, мягше, нежнее, нежнее с девушками...

Гость|17.12.2019 11:26|

А чо, так можно шоль было

Имя: Гость
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