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В стране и мире | В российском городе пожаловались на вызывающую тошноту и кровотечение вонь

16.12.2019|15:49
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Жители Челябинска второй день жалуются на ужасный запах в воздухе и сообщают о резком ухудшении самочувствия, вплоть до кровотечения и тошноты с рвотой. Об этом они пишут в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» во «ВКонтакте».

Сообщения о вони поступают из многих районов города, в первую очередь - из Ленинского, Новосинеглазова и Старокамышинска. Люди не открывают окна в квартирах и не пускают детей гулять. «Апокалипсис, добежал до стоянки, невозможно дышать и находиться на улице», - указывает автор поста.

В комментариях к публикациям две женщины рассказали о носовом кровотечении у своих детей. Еще одна горожанка сказала, что у нее из носа шли кровавые сгустки. Многие комментаторы также указывали на головную боль, насморк, резь в глазах, першение и отек в горле, тошноту вплоть до рвоты.

Горожане сообщают, что пахнет преимущественно гарью. После посещения улицы одежда пропитывается запахом дыма. Другие отмечают, что в течение дня вонь трансформируется. «Полный спектр "ароматов" за последние сутки: сначала выхлопные газы, потом уголь, с утра адская химия. Ветра нет. Такое чувство, что решили газовать все разом», - написала одна из пользовательниц.

Источник запахов пока неизвестен. Предположительно это связано с эндогенными пожарами на Коркинском разрезе или у озера Курочкино. В Челябинске объявлен режим «черного неба».

Источник — lenta.ru
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Гость|16.12.2019 16:17|

Может ану его Крым, Донбасс, Сирию, Венесуелу, Абхазию, Осетию, Приднестровье! Может пора вспомнить про российский народ, про свои неосвоенные территории, на которые забирают , уплывают в Китай.Японию…….

По данным СМИ, РФ тратит на военную кампанию и социалку на том же оккупированном Донбассе от 2 до 6 млрд. долларов ежегодно. А согласно российским статистическим данным, страна потратила за самый горячий период – с 30 сентября 2015 года по 28 февраля 2018 года, на военные операции в Сирии примерно 3,06 миллиарда долларов, что соответствует 0,2% российского ВВП. Такой вот дисбаланс получается: миллиарды долларов выбрасываются на поддержку марионеточных режимов, а собственное население живет в трущобах и экономит на всем. в том числе и экологии....

Гость|16.12.2019 16:22|

Такие новости нам привычны, такое в России каждый день происходит.

В России с каждым днем,

Все четче просматривается

Приход звиздеца.

Только еще непонятно,

полного или….. окончательного.

Гость|16.12.2019 16:38|

Усатый скажет, что информацией об массовых отравлениях не обладает, метеостанции не фиксируют никаких отклонений, так доложило руководство области

Гость|16.12.2019 17:09|

Челяба! Держись! Единоросы Вас не бросят!

Имя: Гость
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