Жители Челябинска второй день жалуются на ужасный запах в воздухе и сообщают о резком ухудшении самочувствия, вплоть до кровотечения и тошноты с рвотой. Об этом они пишут в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» во «ВКонтакте».
Сообщения о вони поступают из многих районов города, в первую очередь - из Ленинского, Новосинеглазова и Старокамышинска. Люди не открывают окна в квартирах и не пускают детей гулять. «Апокалипсис, добежал до стоянки, невозможно дышать и находиться на улице», - указывает автор поста.
В комментариях к публикациям две женщины рассказали о носовом кровотечении у своих детей. Еще одна горожанка сказала, что у нее из носа шли кровавые сгустки. Многие комментаторы также указывали на головную боль, насморк, резь в глазах, першение и отек в горле, тошноту вплоть до рвоты.
Горожане сообщают, что пахнет преимущественно гарью. После посещения улицы одежда пропитывается запахом дыма. Другие отмечают, что в течение дня вонь трансформируется. «Полный спектр "ароматов" за последние сутки: сначала выхлопные газы, потом уголь, с утра адская химия. Ветра нет. Такое чувство, что решили газовать все разом», - написала одна из пользовательниц.
Источник запахов пока неизвестен. Предположительно это связано с эндогенными пожарами на Коркинском разрезе или у озера Курочкино. В Челябинске объявлен режим «черного неба».
Может ану его Крым, Донбасс, Сирию, Венесуелу, Абхазию, Осетию, Приднестровье! Может пора вспомнить про российский народ, про свои неосвоенные территории, на которые забирают , уплывают в Китай.Японию…….
По данным СМИ, РФ тратит на военную кампанию и социалку на том же оккупированном Донбассе от 2 до 6 млрд. долларов ежегодно. А согласно российским статистическим данным, страна потратила за самый горячий период – с 30 сентября 2015 года по 28 февраля 2018 года, на военные операции в Сирии примерно 3,06 миллиарда долларов, что соответствует 0,2% российского ВВП. Такой вот дисбаланс получается: миллиарды долларов выбрасываются на поддержку марионеточных режимов, а собственное население живет в трущобах и экономит на всем. в том числе и экологии....