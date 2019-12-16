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В стране и мире | В Госдуме назвали сроки возвращения доверия к российскому спорту

16.12.2019|15:55
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Вернуть доверие к российскому спорту после допингового скандала удастся не ранее чем через 10 лет, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 16 декабря.

«Даже если сегодня мы все поменяем, переформатируем российский спорт, 10 лет уйдет на восстановление позиций в мировом спорте», - сказал он.

Накануне депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призвала больше освещать проблему употребления спортсменами запрещенных препаратов.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года. Кроме того, РФ не сможет проводить на своей территории международные состязания. Москва намерена обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.12.2019 16:12|

Воры и жулики допрыгались

Гость|16.12.2019 16:19|

Гость писал(a):

Воры и жулики допрыгались
Главу Минспорта тайно наградили орденом Александра Невского Министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского. При этом указ о награждении не публиковался, хотя обычно такие документы размещают на государственных порталах.

Наградили за то, что РФ вышвырнули из мирового спорта

Имя: Гость
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