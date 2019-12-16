16.12.2019 | 13:46

Кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека. Об этом рассказал российский врач, эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Валерий Сергеев, передает RT.

При таком голодании организм начинает утилизировать старые, нефункционирующие клетки и превращает их в глюкозу, которая используется для выработки энергии. Кроме того, организм начинает получать энергию из жирных кислот, что приводит к уменьшению веса, сокращению нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

Когда организм не получает питания извне, он входит в состояние стресса и начинает выживать в новых условиях - таким образом, активизируются «защитные силы» и происходит перезапуск иммунной системы. Сергеев добавил, что поэтому практикующие голодание люди редко болеют.

Самая щадящая схема краткосрочного голодания, по словам Сергеева, это «12/12» - последний прием пищи происходит в 19:00, а завтрак - в 07:00. Существует также схема «14/10», при которой ужин не позднее 18:00, а завтрак - не раньше 08:00. Для наращивания мышечной массы врач рекомендовал схему «16/8», то есть ужин в 16:00, а завтрак - в 08:00. Сергеев добавил, что при выполнении этих схем желательно не отказываться от потребления воды. В выходные можно ограничивать рацион 500 калориями в день женщинам и 600 - мужчинам. Однако если у человека есть проблемы со здоровьем, ему стоит посоветоваться со специалистом прежде, чем начинать голодание.

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