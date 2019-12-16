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В стране и мире | Родители мальчика с вросшей в колени гречкой отказались считать наказание пыткой

16.12.2019|13:33
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Житель Омска и его сожительница, которые ставили восьмилетнего мальчика коленями на гречку, отказались считать наказание истязанием и пыткой. Они не согласились с такой квалификацией и признали вину частично. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает РИА Новости.

Обвиняемые также не согласились с тем, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

Ранее стало известно, что житель Омска Сергей Кaзаков пытал восьмилетнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и избивал ребенка. Мать мальчика Алина Юмашева одобрила такой способ наказания, заявив, что сама постояла на гречке и сочла это безболезненным. После очередного наказания мальчик сбежал к соседям и рассказал об издевательствах, те вызвали полицию.

В отношении Казакова и Юмашевой возбуждены уголовные дела по статьям 117 («Истязание»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК. Мужчина задержан. Служба опеки не лишила Юмашеву родительских прав, а также никак их не ограничила. После выписки из больницы, где хирурги удаляли гречку с колен ребенка, он остается с матерью.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.12.2019 13:55|

Казакова в колонию лет на 5.

Имя: Гость
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