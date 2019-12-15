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В стране и мире | В России депутат подарил чиновнику баночку вазелина на открытии школы

15.12.2019|07:53
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Депутат Госдумы Вадим Булавинов торжественно подарил баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу на церемонии открытия местной школы, которую построили с опозданием. Чиновник заявил, что дети были в шоке. Видео инцидента опубликовано в субботу, 14 декабря, в Telegram-канале «Подъем».

Как видно на записи, депутат поздравил собравшихся учеников и пожелал, чтобы школа была для них родной и уютной, чтобы они всегда ее помнили. Затем он достал из кармана баночку вазелина и заявил, что хочет подарить ее и главе района, и подрядчику в качестве напоминания, с каким большим трудом строилась эта школа, и в преддверии приезда губернатора Нижегородской области с проверкой. «Она им пригодится», - заявил Булавинов и вручил стоящему за ним чиновнику свой презент.

Левкович взял баночку с улыбкой, некоторые собравшиеся рассмеялись и зааплодировали. Однако в разговоре с «Подъемом» глава района назвал поведение депутата неадекватным. По его словам, дети были в шоке, а губернатор знал о проблемах с подрядчиком. Левкович добавил, что не обсуждал с Булавиновым инцидент, но помощник депутата извинился за его поведение. При этом парламентарий сам просил пригласить его на открытие школы, утверждает глава района.

В СМИ сообщалось, что школа в поселке Гидроторф должна была открыться еще в прошлом году, но подрядчик постоянно срывал сроки сдачи объекта.

Вадим Булавинов - член партии «Единая Россия» и бывший мэр Нижнего Новгорода.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.12.2019 08:12|

Настоящий едорас, Володин научил, что без вазелина туго заходит.

Гость|15.12.2019 08:21|

Эти шуточки уже давно несмешные. Да уже и от шуточек и анекдотов солнцеликого тоже хочется блевать.

Имя: Гость
Комментарий:

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