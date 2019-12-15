15.12.2019 | 15:23

В Роспотребнадзоре заявили, что праздничные блюда должны быть нежирными и легко усваиваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Россиян призвали воздержаться от поедания салатов с майонезом в ночь на Новый год. Вместо них стоит отдать предпочтение овощным салатам с зеленью, которые не будут оказывать негативного влияния на поджелудочную железу и печень. В Роспотребнадзоре напомнили, что ночью пищеварительная система работает в замедленном режиме.

По мнению специалистов ведомства, в качестве основного блюда лучше приготовить запеченное или тушеное мясо птицы или кролика. Можно также подать на стол нежирную рыбу. При этом стоит избегать употребления продуктов без термической обработки, так как они могут привести к отравлению.

Ранее врач-диетолог Мария Дубская рассказала о самых вредных вредных продуктах новогоднего стола. Возглавил «антирейтинг» майонез. Его посоветовали заменить на греческий или обычный йогурт.