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В стране и мире | Россиян призвали воздержаться от поедания салатов с майонезом на Новый год

15.12.2019|15:23
Печать

В Роспотребнадзоре заявили, что праздничные блюда должны быть нежирными и легко усваиваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Россиян призвали воздержаться от поедания салатов с майонезом в ночь на Новый год. Вместо них стоит отдать предпочтение овощным салатам с зеленью, которые не будут оказывать негативного влияния на поджелудочную железу и печень. В Роспотребнадзоре напомнили, что ночью пищеварительная система работает в замедленном режиме.

По мнению специалистов ведомства, в качестве основного блюда лучше приготовить запеченное или тушеное мясо птицы или кролика. Можно также подать на стол нежирную рыбу. При этом стоит избегать употребления продуктов без термической обработки, так как они могут привести к отравлению.

Ранее врач-диетолог Мария Дубская рассказала о самых вредных вредных продуктах новогоднего стола. Возглавил «антирейтинг» майонез. Его посоветовали заменить на греческий или обычный йогурт.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.12.2019 15:58|

а водку можно

Гость|15.12.2019 16:05|

penzainform.ru писал(a):

Россиян призвали воздержаться от поедания салатов с майонезом в ночь на Новый год. Вместо них стоит отдать предпочтение овощным салатам с зеленью,
Ага, капустки с морковкой погрызть и водичкой хлорированной запить. На наши средства только это и дозволительно.

Гость|15.12.2019 16:48|

Отцы, родимые!!! Спасибо за заботу!!! Чёб без вас делали??!!

На нашу зарплату и наши пенсии купим и рыбки, и кролика, и мяса! на всё хватит.

А вот потреблять мы их будем непременно сырыми, как дикари, дорвавшиеся в праздник до съестного.

По другому мы не умеем и не знаем, что надо это варить надо (или тушить, или жарить).

Гость|15.12.2019 16:51|

Картоха,сальцо,соленый огурчик,стопочка и никакого мЫйонЭза,и будет вам Щастье.

Гость|15.12.2019 16:52|

Да ваще рассияне ваздерживайесть ат всего.

Имя: Гость
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