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В стране и мире | Определен естественный предел жизни человека

15.12.2019|17:13
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Максимальная естественная продолжительность жизни представителей рода людей, к которому относится, в частности, человек разумный, составляет 38 лет. К такому выводу пришли австралийские ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

«За последние 200 лет средняя ожидаемая продолжительность жизни людей [человека разумного] выросла более чем в два раза из-за современной медицины и изменений в образе жизни», - отмечают специалисты.

Ученые также оценили естественный предел жизни ряда млекопитающих. В частности, данный показатель для гренландского кита составляет 268 лет, что на 58 лет больше, чем считалось ранее.

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у более 200 видов животных.

В августе 2017 года в Тилбургском университете (Нидерланды) рассказали, что максимально возможная продолжительность жизни женщины составляет 115,7 года, а мужчины - 114,1 года.

В июне 2017 года канадские ученые сообщили, что средняя максимальная продолжительность жизни человека (то есть усредненная по всем долгожителям Земли) больше, чем заявлялось в исследовании американских медиков, опубликованном в октябре 2016 года, где максимальная продолжительность жизни человека оценивалась в 115 лет, а абсолютный предел - в 125 лет.

Старейшим из когда-либо живших людей на Земле, чьи даты рождения и смерти официально подтверждены, была француженка Жанна Кальман, умершая в августе 1997 года и прожившая 122 года, 5 месяцев и 14 дней.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.12.2019 17:29|

penzainform.ru писал(a):

человек разумный, составляет 38 лет.
Первый сказал 80 и ни каких гвоздей это средняя продолжительность. Все остальное брехня.

Гость|15.12.2019 17:34|

И это только пенсионный возраст, 80. Ещё год-другой можно на пенсии покайфовать.

Имя: Гость
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