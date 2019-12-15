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В стране и мире | Метеоролог объяснил скачки температуры в России

15.12.2019|07:59
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Температура зимой 2019 года в России постоянно скачет из-за перемены климата. Такое объяснение дал профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский, передает URA.RU.

По его словам, глобальное потепление передвигается в сторону глобального похолодания, и, когда переход завершится, начнется похолодание. В 2030 году россияне почувствуют значительное изменение климата, добавил Покровский.

Аномальное потепление, которое надвигается на европейскую часть России, Покровский связал с изменением зональных потоков, которые начали нести воздушные массы с юга. Он также пояснил, что из-за этого погода меняется и летом становится холодно, а зимой - тепло.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в европейской части России погода будет аномально теплой. Температура превысит свои обычные для этого времени значения на 5-8 градусов и будет похожа на ноябрьскую, пообещали синоптики. Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что это связано с поступлением масс очень теплого воздуха из южной части Атлантического океана и со Средиземного моря.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.12.2019 09:12|

Ну и новый год. Питарду некуда воткнуть

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