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В стране и мире | Китай начнет поиск пригодных для жизни планет

15.12.2019|10:57
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Китай с 2030 года начнет реализацию программы «Миинь», целью которой является изучения космоса за пределами Солнечной системы и поиск планет, пригодных для жизни. Об этом рассказал гендиректор Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе, сообщает ТАСС в субботу, 14 декабря.

«Этот проект станет очередным прорывом Китая в области фундаментальных исследований», - отметил он.

По словам руководителя корпорации, для этих целей планируется запуск нескольких летательных аппаратов, оснащенных телескопами, инфракрасными датчиками и другими приборами для наблюдения за космическим пространством. Ученые сосредоточатся прежде всего на поисках воды и замерах температурных режимов, то есть на поиске условий, которые гарантируют выживание человека, животных, растений, насекомых и микроорганизмов.

Глава CASC напомнил, что в следующем году КНР запускает миссию по изучению Марса и в ближайшие десять лет намерен стать наиболее передовой космической державой. Одновременно будет вестись активное строительство околоземной китайской орбитальной станции.

В CASC планируют к 2045 году завершить на Луне строительство китайской лунной базы. К этому же времени Пекин собирается отправить космонавтов на Марс.

В ноябре сообщалось, что Национальная разведка США проведет новую оценку угрозы космической войны с Россией и Китаем. Соответствующий запрос поступил от генерала Военно-воздушных сил США Джона Хайтена (John Hyten), который в сентябре 2019 года был назначен заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов. В Вашингтоне уверены, что Китай рассматривает космос как сферу экономической и военной уязвимости Америки и готовит целый ряд средств поражения космических объектов США.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.12.2019 11:14|

penzainform.ru писал(a):

изучения космоса за пределами Солнечной системы и поиск планет, пригодных для жизни
Ближайшая до Китая планета это Россия, все остальное от лукавого и для отвода глаз.

Гость|15.12.2019 11:50|

Китайцы решили совершить коллективное самоубийство?Компилировать чужие технологии ,это они могут,а вот сделать что то своё ,да ещё и прорывное - нет.Пока своего они не создали ничего.

Гость|15.12.2019 12:14|

Гость писал(a):

Китайцы решили совершить коллективное самоубийство?Компилировать чужие технологии ,это они могут,а вот сделать что то своё ,да ещё и прорывное - нет.Пока своего они не создали ничего.
Россияне и того не могут. Не при этой власти.

Имя: Гость
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