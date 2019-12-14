14.12.2019 | 10:26

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер из-за врачебной ошибки во время операции на сердце в больнице в Мюнхене, сообщил тележурналист Андрей Караулов в своем Facebook.

Он обвинил в случившемся хирурга, который якобы задел сосуд. «Он лопнул. Так просто... И вот она, смерть», — написал он.

По его словам, во время обследования незадолго до кончины оказалось, что сердце российского политика изношено на 70 процентов, требовалась установка дополнительных коронарных стентов. Сначала Лужков позвонил в клинику в Вене, где он ставил первые стенты, но там его не смогли принять из-за плотного расписания. Тогда было решено срочно лечиться в Мюнхене.

«И почему-то закрадывается мысль, что если бы не операция на скорую руку, что если бы не те врачи, которые не знали анамнез Лужкова... Жил бы он и жил», — добавил Караулов.

О смерти Юрия Лужкова в немецкой клинике стало известно 10 декабря. Ему было 83 года. Он умер вскоре после срочной операции на сердце из-за «редчайшего осложнения». Главврач больницы говорил, что политика доставили к ним с инфарктом.