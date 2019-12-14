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В стране и мире | В России предложили изменить правила взыскания долгов

14.12.2019|11:04
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Министерство юстиции России предложило изменить правила взыскания долгов. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, предлагается законодательно закрепить использование роботов-коллекторов — инструмента для отправки голосовых сообщений — для сбора задолженности с граждан. Уточняется, что такие роботы применяют систему генерации речи и способны поддерживать различные сценарии разговоров. Их использование будет считаться за взаимодействие с должником, однако он, в свою очередь, может отказаться от получения сообщений.

Кроме того, документ предусматривает обязательный досудебный порядок возврата просроченных долгов физических лиц. Взыскатель может обратиться в суд только в том случае, если должник не расплатился в течение 30 дней после получения предложения о возврате долга.

Также в документе говорится о том, что Правительством России могут быть установлены особенности взаимодействия с должником при возврате просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Помимо этого, Минюст предложил включить в госреестр организации, занимающиеся возвратом просроченных долгов по кредитам. Речь идет, в частности, о кредитных и микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах и ломбардах.

Предполагается, что изменения вступят в силу в январе 2021 года.

В сентябре Министерство экономического развития России разработало законопроект о сохранении на счету гражданина после взыскания с него всех долгов средств в размере прожиточного минимума. Реформа не затронет ряд категорий должников. Среди них — должники по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам. Также не оставят средств тем, кто возмещает вред от преступления.

Источник — lenta.ru
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