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В стране и мире | В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

14.12.2019|11:33
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В Свердловской области перевернулся автобус, в котором находились поклонники Макса Коржа, ехавшие с его концерта. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает Znak.com.

Авария случилась в 7:10 по местному времени, на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. В салоне находились 53 человека. По предварительной информации, водитель задремал и не справился с управлением. Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В больницу доставили семь человек. Водителем оказался житель Артемовского района 1987 года рождения, он не пострадал. Его опрашивают представители МВД.

В начале декабря в России за сутки перевернулись три автобуса: в Белгородской, Воронежской и Нижегородской областях. Пострадали несколько десятков человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.12.2019 11:44|

А кто это?

Гость|14.12.2019 11:50|

Надо запретить этого коржа. Имя странное, поклонники в автобусах переворачиваются, на концертах файеры жгут. Не к добру. Пусть лучше люди в церковь ходят.

Гость|14.12.2019 11:52|

А может это новый миссия со своими учениками?))

Имя: Гость
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