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В стране и мире | В Госдуме предложили сажать наркоманов за отказ от лечения

14.12.2019|14:21
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Депутат Госдумы Олег Нилов сообщил RT, что готовит поправки в Уголовный кодекс, которые позволят сажать наркоманов за отказ от принудительного лечения.

Сейчас по закону суд может направить гражданина с диагнозом «наркомания» на принудительное лечение в закрытый лицензированный реабилитационный центр, пояснил депутат. Но некоторые от такого лечения уклоняются.

Для таких нарушителей депутат предложил ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от четырех до шести месяцев. Нилов призывает отправлять их в «специальные места лишения свободы только для наркоманов», где вместе с отбыванием срока они будут «в жестких условиях проходить так называемое переламывание».

Такая мера позволит решить две проблемы: изолировать опасного для общества гражданина и дать ему шанс спасти собственную жизнь, уверен парламентарий.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.12.2019 14:48|

А где предложение за невыполнение депутатами своих обещаний? Предлагаю от2-х лет до 20 сидеть только на саловках. Лечение для сведения, тем более от наркомании не существует!!!

Гость|14.12.2019 14:59|

Усыплять или 20 лет за Уралом валить лес. Не нужно забывать - нарколога это падаль - животное.

Имя: Гость
Комментарий:

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