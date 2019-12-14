Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|14 дек 2019|13:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
  70.71  |  $  63.52

В стране и мире | Не оплатившую проезд российскую школьницу заставили попрошайничать

14.12.2019|13:05
Печать

Российскую школьницу заставили попрошайничать после того, как она не смогла заплатить за проезд в маршрутке. Об этом сообщает портал «Бел.Ру».

Инцидент произошел в четверг, 12 декабря, в Белгороде. У 15-летней пассажирки не сработала карта из-за неисправности терминала, а наличных средств не оказалось. Тогда водитель маршрутки заглушил двигатель, закрыл двери и заставил подростка идти с шапкой по салону и собирать деньги с других пассажиров. В итоге за билет школьницы заплатила одна из пассажирок.

Как сообщила мать школьницы, после этого водитель открыл двери, выпустил людей и поехал дальше, а девочка вернулась домой перепуганная и в слезах.

Отмечается, что это не первый похожий случай в Белгороде. Пассажиры автобусов периодически жалуются на двойное списание с карты, хамское поведение водителей. Также, пишет издание, несколько раз водители блокировали людей в салоне из-за зависшего терминала.

В августе сообщалось, что группу детей из Челябинска, отдыхавших в лагере в Крыму, везли домой в тесных маршрутках без еды и остановок. На попавших в сеть кадрах видно, как дети в возрасте от 7 до 9 лет лежат на полу транспортного средства.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|14.12.2019 13:12|

Страна духовных скреп и нравственных принципов...

Гость|14.12.2019 13:27|

Урод.эти маршрутчики за 15 копеек в церкви перн...ут.

Гость|14.12.2019 13:37|

Суровые будни великой России.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте