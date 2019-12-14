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В стране и мире | Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина

14.12.2019|11:54
Печать

Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний. Об этом артист рассказал Telegram-каналу «Подъем».

При этом Лещенко считал, что его матерные выражения вырежут из выпуска во время монтажа. «Я правда думал, что Максим вырежет это, и забыл ему сказать», — отметил народный артист России. Он заметил, что «зато будет теперь больше разговоров и просмотров».

По словам Лещенко, YouTube — «достаточно закрытая история», а не общественное телевидение. «Его только продвинутая публика смотрит. Что мы, не знаем таких слов, что ли? Знаем, конечно», — добавил певец.

12 декабря Галкин опубликовал первый выпуск нового шоу «Музыкалити» на YouTube-канале творческого объединения Gazgolder. В нем приняли участие народный артист РСФСР Лев Лещенко и поп-рок-музыкант Кирилл Бледный, фронтмен группы «Пошлая Молли».

На передаче они в том числе обсудили число своих сексуальных партнеров и оценивали музыкальные композиции. Лещенко выругался, когда они вместе с Бледным обсуждали, как в современной музыке зачастую используется противоположность положительных и отрицательных характеристик девушек в одном словосочетании в текстах песен.

Источник — lenta.ru
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