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В стране и мире | В МЧС опровергли полную ликвидацию пожара на складе в Москве

13.12.2019|16:55
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В МЧС опровергли информацию о полной ликвидации пожара на складе в московском районе Чертаново Центральное. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства. Ранее сообщалось, что пожар полностью потушен.

В ведомстве уточнили, что в 15:49 объявлена «ликвидация очагов горения отдельных участков».

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, причиной пожара могли стать неисправные электрооборудование или электропроводка.

Площадь пожара на складе тканей достигла 7 тысяч квадратных метров, также произошло обрушение на площади 300 квадратных метров. При тушении из-за взрыва газового баллона и обрушения пострадал один пожарный, его госпитализировали. Из-за интенсивности ветра огонь быстро распространялся. Кроме того, было затруднено движение по Варшавскому шоссе.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.12.2019 17:18|

нам всё врут

Гость|13.12.2019 17:20|

верим только путину он не врёт никогда

Гость|13.12.2019 17:26|

Гость писал(a):

верим только путину он не врёт никогда
причем тут Путин?

Иди, идиот, в жопу!

Имя: Гость
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