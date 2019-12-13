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В стране и мире | Россиян предупредили о рисках переутомления на работе

13.12.2019|11:35
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Испытывающие переутомление на работе россияне рискуют получить заболевания органов зрения, а также эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья, передает RT.

Так, по информации телеканала, ухудшение здоровья из-за переутомления на работе грозит примерно 50 процентам женщин и 30 процентам мужчин.

Кроме того, ученые выяснили, что страдающие от сильной усталости сотрудники болеют чаще (3 процента мужчин и 5 процентов женщин от общего числа). Так, в среднем они нетрудоспособны 24,9 дня в году. Сообщившие о «небольшой» усталости болеют в среднем 5,1 дня каждый год.

Исследование проводилось среди 1,7 тысяч врачей, медсестер, учителей и офисных работников.

Ранее работающим россиянам посоветовали не заменять полноценный обед перекусами, потому что это может привести к появлению лишнего веса. Кроме того, отмечается, что длительные перерывы между приемами пищи представляют стресс для организма — они должны быть не дольше трех часов, заявили эксперты ФИЦ.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.12.2019 12:26|

И что с этой информацией делать? Забить на работу?))

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