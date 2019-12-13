Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 дек 2019|14:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  69.92  |  $  62.54

В стране и мире | Пожарный пострадал при тушении огромного склада тканей в Москве

13.12.2019|13:27
Печать

В московской районе Чертаново на Варшавском шоссе произошел пожар на складе тканей, пострадал пожарный. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате пожара обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров. Внутри здания слышны хлопки. На место происшествия вызвана пожарная авиация.

«Площадь возгорания увеличивается. Пожару присвоен третий ранг сложности», — сообщил собеседник агентства.

Движение на шоссе затруднено, уточняет агентство.

Ранее в Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад загорелся склад с краской на территории завода лакокрасочных изделий. Во время пожара рухнула крыша. Находившаяся на складе краска разлилась на площадь 800 квадратных метров. Пожару также был присвоен повышенный ранг сложности.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте