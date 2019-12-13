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В стране и мире | Мединский высказался о запрете выступлений животных в цирке

13.12.2019|11:33
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Запрещать выступления животных в цирке «росчерком пера» преждевременно. Такое мнение высказал министр культуры России Владимир Мединский, передает РИА Новости в пятницу, 13 декабря.

«Надо ужесточать требования содержания животных. Для этого принимают соответствующее законодательство. За этим надо следить», — сказал он.

Министр подчеркнул, что цирк постоянно развивается, меняется вместе с аудиторией. По его словам, многие вещи, которые сегодня кажутся дикими, несколько столетий назад воспринимались людьми нормально.

1 ноября генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин заявил, что цирк в России пока не может существовать без участия животных в представлениях. Он пояснил, что именно на такие представления идут зрители, особенно смотреть на животных любят дети.

26 августа стало известно, что более половины россиян (53 процента) считают обязательными номера с животными в цирках.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.12.2019 12:45|

Так без животных какой цирк, это уже не цирк, а театр ..акробаты и шуты.

Гость|13.12.2019 13:01|

А как же вот это, ап! и тигры у ног моих сели, ап! и с лестью в глаза мне глядят, и кружатся на карусели и в обруч горящий летят. В этом вся изюминка цирка, короче Запашных хотят без работы оставить.

Имя: Гость
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