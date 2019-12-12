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В стране и мире | В США одобрили законопроект о возможности признать Россию спонсором терроризма

12.12.2019|10:18
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Международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря страны решить, является ли Россия спонсором терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета.

В настоящий момент поддерживающими терроризм странами называются Иран, КНДР, Сирия и Судан.

Летом 2018 года признать Россию спонсором терроризма задумал сенатор Кори Гарднер. Свое предложение он объяснил тем, что в соответствующий список входят близкие союзники — Иран и Сирия. Кроме того, по его словам, Россия «вторглась на Украину и в Грузию, поддерживает преступный режим Башара Асада и ведет активную информационную войну против западных демократий».

Источник — lenta.ru
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