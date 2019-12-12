12.12.2019 | 14:20

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о праве аэропортов устанавливать комнаты для курения в транзитных зонах. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что курение будет разрешено в специальных изолированных помещениях с мощными системами вентиляции. При этом возможность наблюдения за процессом курения табака из других помещений будет исключена. Предполагается, что такие курилки будут расположены в зонах для зарегистрированных на рейс пассажиров, прошедших досмотр, а также для тех, кто следует транзитом.

Как уточняет ТАСС, в пояснительной записке к закону указано, что за один год в московском аэропорту Шереметьево было возбуждено 1938 дел об административных правонарушениях в связи с курением. «Запрет хорош тогда, когда он действенный, а запрет ради запрета только провоцирует на нарушения», — заключил зампред профильного комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

В сентябре сообщалось, что Минздрав предложил установить ограничение на количество курилок в аэропортах. Ведомство предлагало размещать в стерильной зоне аэропорта не более двух курительных комнат, а также делать их стены непрозрачными.

Курение на территории российских аэропортов было запрещено с 2013 года. В прошлом году депутат нижней палаты парламента от «Единой России» Сергей Боярский предложил законопроект, который предоставляет возможность курения табака в курительных комнатах зданий аэровокзальных комплексов. Его инициативу поддержали в комитете Госдумы по транспорту и строительству, а также в управлении на транспорте МВД России.