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В стране и мире | В России задумались о замене вагонов-ресторанов в поездах

12.12.2019|10:23
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В России планируется разработать новый подход к питанию пассажиров поездов, а также заменить вагоны-рестораны новой концепцией. Об этом заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает РИА Новости.

Представитель компании подчеркнул, что уже в ближайшее время будет разработан вариант реализации данной идеи.

«Наверное, пришла пора по замене вагонов-ресторанов на новый тип. (...) Но я думаю, что здесь выиграли бы все», - отметил руководитель управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Юрий Каськов. По его мнению, новая концепция питания позволит повысить уровень предоставляемых услуг, а также внедрить новые формы приготовления блюд.

Отмечается, что вагоны-рестораны принадлежат «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) и при этом сдаются в аренду другим организациям, которые занимаются непосредственно обслуживанием пассажиров.

Как уточняет агентство, ранее гендиректор ФПК Петр Иванов заявлял, что вагоны-рестораны могут исчезнуть из тех российских поездов дальнего следования, где они не востребованы, но при этом останутся в составах, где осуществляется перевозка детей.

21 ноября стало известно, что больше половины россиян никогда не покупают еду в вагонах-ресторанах и кафе. 46,4 процента участников опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip берут перекус или полноценный обед с собой, а 9,2 процента едят непосредственно перед поездкой. Вкус предлагаемой в пути еды не нравится 21,9 процента россиян. Еще 3,4 процента респондентов считают цены в вагонах-ресторанах завышенными.

Источник — lenta.ru
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